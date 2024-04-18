У Франції невідомий з ножем напав на двох дітей біля школи

У Франції двоє дітей 6 та 11 років отримали ножові поранення внаслідок нападу біля школи в містечку Суффельваєрсгайм на сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Внаслідок нападу були поранені дві дівчинки, а нападник був затриманий.

Постраждалі отримали "поверхневі поранення" і були госпіталізовані.

За даними правоохоронців, затриманий до цього "не був відомий правоохоронним органам", а його мотиви "не пов'язані з радикальними поглядами".

Нагадаємо, у лютому троє людей були поранені в результаті ножового нападу на одному з найбільших залізничних вокзалів у Парижі.

У грудні троє туристів отримали ножові поранення, у тому числі смертельні, біля Ейфелевої вежі.