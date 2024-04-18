Во Франции неизвестный с ножом напал на двух детей возле школы
Новости — Четверг, 18 апреля 2024, 17:11 —
Во Франции двое детей 6 и 11 лет получили ножевые ранения в результате нападения возле школы в городке Суффельвайерсхайм на востоке страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
В результате нападения были ранены две девочки, а нападавший был задержан.
Пострадавшие получили "поверхностные ранения" и были госпитализированы.
По данным правоохранителей, задержанный до этого "не был известен правоохранительным органам", а его мотивы "не связаны с радикальными взглядами".
Напомним, в феврале три человека были ранены в результате ножевого нападения на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов в Париже.
В декабре трое туристов получили ножевые ранения, в том числе смертельные, возле Эйфелевой башни.
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