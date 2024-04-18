У Молдові депутати забороненого "Шора" хочуть скасувати результати місцевих виборів

Група молдовських депутатів розпущеної партії "Шор" олігарха-втікача Ілана Шора 18 квітня звернулась до Центральної виборчої комісії Молдови, вимагаючи анулювати результати місцевих виборів листопада 2023 року й призначити повторне голосування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook повідомила одна з авторів звернення, депутатка парламенту Молдови Марина Таубер.

За словами Таубер, результати місцевих виборів у Молдові не можуть вважатись дійсними, тому що на них не допустили представників розпущеної партії "Шор" – а це рішення вже опісля скасував Конституційний суд країни.

"Таким чином, тільки нові вибори за участю всіх кандидатів виправлять серйозну помилку, допущену цим політичним угрупованням, яке тимчасово керує Молдовою", – написала Таубер, опублікувавши текст звернення до ЦВК.

Вона додала, що в разі відмови Центрвиборчкому Молдови скасувати результати місцевих виборів представники групи Шора звернуться до "національних і міжнародних судів".

Нагадаємо, 26 березня Конституційний суд Молдови визнав неконституційними поправки до кодексу про вибори, які передбачали обмеження на участь у виборах представників неконституційних партій, ухвалених у жовтні 2023 року.

Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про обмеження участі у виборах представників неконституційних партій. Того ж дня через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до Кодексу про вибори зареєстрували в парламенті Молдови й ухвалили в обох читаннях.

Нагадаємо також, що Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив "неконституційною" парламентську партію "Шор".

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