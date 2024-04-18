В Молдове депутаты запрещенного "Шора" хотят отменить результаты местных выборов

Группа молдовских депутатов распущенной партии "Шор" беглого олигарха Илана Шора 18 апреля обратилась в Центральную избирательную комиссию Молдовы, требуя аннулировать результаты местных выборов ноября 2023 года и назначить повторное голосование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила одна из авторов обращения, депутат парламента Молдовы Марина Таубер.

По словам Таубер, результаты местных выборов в Молдове не могут считаться действительными, потому что на них не допустили представителей распущенной партии "Шор" – а это решение уже после отменил Конституционный суд страны.

"Таким образом, только новые выборы с участием всех кандидатов исправят серьезную ошибку, допущенную этой политической группировкой, которая временно руководит Молдовой", – написала Таубер, опубликовав текст обращения к ЦИК.

Она добавила, что в случае отказа Центризбиркома Молдовы отменить результаты местных выборов представители группы Шора обратятся в "национальные и международные суды".

Напомним, 26 марта Конституционный суд Молдовы признал неконституционными поправки в кодекс о выборах, которые предусматривали ограничения на участие в выборах представителей неконституционных партий, принятых в октябре 2023 года.

Тогда правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении участия в выборах представителей неконституционных партий. В тот же день через несколько часов законопроект с соответствующими поправками в Кодекс о выборах зарегистрировали в парламенте Молдовы и приняли в двух чтениях.

Напомним также, что Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил "неконституционной" парламентскую партию "Шор".

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