В Италии задержали преступника, которого разыскивают в США

Итальянская полиция арестовала "самого разыскиваемого" американского преступника на переполненной площади Святого Петра возле Ватикана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Задержанного зовут Мойзес Техада. Следственный отдел пенитенциарной службы штата Нью-Йорк классифицирует его как склонного к насилию.

Техада входит в список наиболее разыскиваемых лиц департамента и имеет судимости за ограбление и похищение людей.

Задержание состоялось на прошлой неделе. Мужчина вызвал подозрение у полиции, которая задержала его и обнаружила при нем ножи длиной 20 см.

На время задержания площадь Святого Петра была заполнена паломниками и туристами, поскольку Папа Франциск проводил общую аудиенцию.

Пока неизвестно, представлял ли Техада угрозу для понтифика.

Следователи выяснили, что Техада недавно прибыл в Рим из Молдовы, а до этого жил в Украине.

Он рассказал следователям, что находился в Украине с 2022 года и воевал против РФ.

Итальянские власти ждут ответа от американских коллег, хотят ли они его экстрадировать.

Напомним, в марте правоохранители города Л'Аквила в центральной Италии арестовали трех палестинцев, которых обвинили в "объединении с целью терроризма" в одной из иностранных стран.

Перед этим бельгийская полиция арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке джихадистского теракта.