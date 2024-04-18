Лидеры Греции и Турции встретятся в Анкаре 13 мая

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Анкаре 13 мая, чтобы обсудить напряженность в двусторонних отношениях.

Об этом Мицотакис заявил после заседания Европейского совета в Брюсселе 18 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греческий премьер объявлял о намерениях посетить Турцию в мае для встречи высокого уровня, но дата ранее не называлась.

Он также прокомментировал недавнюю критику Турции относительно создания греческих морских заповедных зон, подчеркнув, что Афины "осуществляют свои суверенные права в Эгейском море на основе международного права и морского права".

"Я не думаю, что улучшение греческо-турецких отношений, которое является неоспоримым и измеримым, приводит к рабочей гипотезе о том, что позиции Турции в отношении исключительных экономических зон изменились и остаются глубоко проблематичными для нашей страны, но это не мешает нам строить позитивную повестку дня", – считает Мицотакис.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.