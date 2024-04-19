Ексвіцепрезидент Трампа вірить, що Путін піде війною на НАТО, якщо Україна програє

Американські війська не матимуть іншого вибору, окрім як воювати з російськими окупантами в Європі, якщо лідер Кремля Владімір Путін здобуде перемогу в Україні.

Про це заявив у четвер колишній віцепрезидент США Майк Пенс, його слова під час заходу в Брюсселі наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Попередження Пенса є частиною його заклику до Конгресу США схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні.

"Ізоляціонізм ніколи не є відповіддю тиранічним режимам з експансіоністськими намірами, і я вірю, що більшість членів Конгресу це розуміють", – сказав Пенс.

Якщо Путін переможе в Україні, зауважив він, то "я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон (з Європою), і нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться воювати", – сказав Пенс.

"Мине небагато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5 договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх", – сказав Пенс.

"По-друге, я думаю, що незабаром ми побачимо дії в Тайванській протоці або десь в Південнокитайському морі", – продовжив ексвіцепрезидент США.

Пенс також підтримав жорстку риторику Трампа щодо нездатності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО – витрачати 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.

Тим часом фінальне голосування у Конгресі за законопроєкти з допомогою Україні має відбутись до вечора суботи 20 квітня.

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