Экс-вице-президент Трампа верит, что Путин пойдет войной на НАТО, если Украина проиграет

Американские войска не будут иметь другого выбора, кроме как воевать с российскими оккупантами в Европе, если лидер Кремля Владимир Путин одержит победу в Украине.

Об этом заявил в четверг бывший вице-президент США Майк Пенс, его слова во время мероприятия в Брюсселе приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Предупреждение Пенса является частью его призыва к США Конгресса одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине.

"Изоляционизм никогда не является ответом тираническим режимам с экспансионистскими намерениями, и я верю, что большинство членов Конгресса это понимают", – сказал Пенс.

Если Путин победит в Украине, отметил он, то "я не сомневаюсь, что наступит время, когда он пересечет границу (с Европой), и нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется воевать", – сказал Пенс.

"Пройдет немного времени, как он пересечет границу, и нашим мужчинам придется воевать в соответствии со статьей 5" договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса является нападением на всех", – сказал Пенс.

"Во-вторых, я думаю, что вскоре мы увидим действия в Тайваньском проливе или где-то в Южно-Китайском море", – продолжил экс-вице-президент США.

Пенс также поддержал жесткую риторику Трампа относительно неспособности европейских союзников выполнить целевой показатель НАТО – тратить 2% ВВП на оборону.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил в четверг, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года.

Между тем, финальное голосование в Конгрессе за законопроекты с помощью Украине должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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