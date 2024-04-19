Відбір присяжних для першого кримінального суду над Трампом майже завершили

У четвер у суді в нью-йоркському окрузі Манхеттен майже завершили відбір присяжних для першого кримінального суду над Трампом, що стосуються прихованих виплат з коштів кампанії порноакторці для нерозголошення інформації.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Засідання почалося з того, що двох із семи відібраних у вівторок присяжних вирішили не залучати до розгляду справи, одну з них – на її прохання через побоювання, що участь надасть їй небажаної публічності.

Зі списку наступних 96 осіб, з-поміж яких мали обрати присяжних, вибір здійснили відносно швидко – близько 50 осіб одразу заявили, що не можуть гарантувати своєї неупередженості під час розгляду, і ще 9 заявили про інший конфлікт інтересів.

Команда Трампа знову намагалася відхилити тих чи інших кандидатів на підставі того, що вони негативно висловлювалися про Трампа і його політику. Проте суддя Хуан Мерчан відповів, що це не є аргументом у тих випадках, коли людина висловлює готовність лишити свої емоції осторонь і робити висновки на основі фактів.

До кінця дня обрали повний склад присяжних з 12 осіб - семи чоловіків і п’ятьох жінок. Серед новопризначених присяжних люди дуже різних професій, від інвестиційного банкіра до логопедів і фізіотерапевтів. У п’ятницю залишається визначити ще п’ять "запасних" присяжних.

Суддя попросив журналістів у своїх матеріалах не згадувати про присяжних ніяких деталей, за якими їх можна було би ідентифікувати, навівши як приклад згадку у чиїйсь статті про "ірландський акцент" однієї людини. Крім того, він попросив не згадувати у пресі відповіді присяжних на питання про місце роботи.

Суддя розраховує з понеділка розпочати безпосередньо розгляд справи.

Прокурори заявили, що не будуть розкривати стороні захисту особи перших свідків через побоювання, що Трамп почне писати щось про них у соцмережах.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

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