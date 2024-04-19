Отбор присяжных для первого уголовного суда над Трампом почти завершили

В четверг в суде в нью-йоркском округе Манхэттен почти завершили отбор присяжных для первого уголовного суда над Трампом, касающихся скрытых выплат из средств кампании порноактрисе для неразглашения информации.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Заседание началось с того, что двух из семи отобранных во вторник присяжных решили не привлекать к рассмотрению дела, одну из них – по ее просьбе из-за опасений, что участие даст ей нежелательную публичность.

Из списка следующих 96 человек, из которых должны были выбрать присяжных, выбор осуществили относительно быстро – около 50 человек сразу заявили, что не могут гарантировать свою беспристрастность при рассмотрении, и еще 9 заявили о другом конфликте интересов.

Команда Трампа снова пыталась отклонить тех или иных кандидатов на основании того, что они негативно высказывались о Трампе и его политике. Однако судья Хуан Мерчан ответил, что это не является аргументом в тех случаях, когда человек выражает готовность оставить свои эмоции в стороне и делать выводы на основе фактов.

До конца дня выбрали полный состав присяжных из 12 человек – семи мужчин и пяти женщин. Среди новоназначенных присяжных люди очень разных профессий, от инвестиционного банкира до логопедов и физиотерапевтов. В пятницу остается определить еще пять "запасных" присяжных.

Судья попросил журналистов в своих материалах не упоминать о присяжных никаких деталей, по которым их можно было бы идентифицировать, приведя в пример упоминание в чьей-то статье об "ирландском акценте" одного человека. Кроме того, он попросил не упоминать в прессе ответы присяжных на вопросы о месте работы.

Судья рассчитывает с понедельника приступить непосредственно к рассмотрению дела.

Прокуроры заявили, что не будут раскрывать стороне защиты лица первых свидетелей из-за опасений, что Трамп начнет писать что-то о них в соцсетях.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

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