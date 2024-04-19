Республіка Сербська у Боснії ухвалила "сепаратистський" закон про вибори

У Республіці Сербській, ентитеті у складі Боснії і Герцеговини, ухвалили закон про проведення виборів на своїй території зусиллями власних інституцій.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

На позачерговому засіданні в ніч на 19 квітня депутати місцевого парламенту (Скупштини) остаточно затвердили закон про вибори, який вже був ухвалений у першому читанні 29 березня.

За нього проголосував 51 депутат, проти були 11, четверо утрималися.

Проєкт передбачає, що вибори до органів влади в Республіці Сербській будуть проводитися не державними інституціями БіГ, а виборчою комісією РС, міськими та муніципальними виборчими комісіями та виборчими комітетами, призначеними відповідними органами влади Республіки Сербської.

На додачу до цього проєкту ухвалили також закон про імунітет Республіки Сербської та про референдум і громадянську ініціативу, спрямовані на самостійне функціонування РС.

Окрім того, внесли зміни до закону про працю, що передбачають можливість виплати заробітної плати "на руки". Це дозволить оплачувати роботу осіб з РС, у яких через санкції США заблоковані банківські рахунки.

Перед цим парламент Республіки Сербської схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року, коли боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман.

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