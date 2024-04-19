Республика Сербская в Боснии приняла "сепаратистский" закон о выборах

В Республике Сербской, энтитете в составе Боснии и Герцеговины, приняли закон о проведении выборов на своей территории усилиями собственных институтов.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

На внеочередном заседании в ночь на 19 апреля депутаты местного парламента (Скупштины) окончательно утвердили закон о выборах, который уже был принят в первом чтении 29 марта.

За него проголосовал 51 депутат, против были 11, четверо воздержались.

Проект предусматривает, что выборы в органы власти в Республике Сербской будут проводиться не государственными институтами БиГ, а избирательной комиссией РС, городскими и муниципальными избирательными комиссиями и избирательными комитетами, назначенными соответствующими органами власти Республики Сербской.

В дополнение к этому проекту приняли также закон об иммунитете Республики Сербской и о референдуме и гражданской инициативе, направленные на самостоятельное функционирование РС.

Кроме того, внесли изменения в закон о труде, предусматривающие возможность выплаты заработной платы "на руки". Это позволит оплачивать работу лиц из РС, у которых из-за санкций США заблокированы банковские счета.

Перед этим парламент Республики Сербской одобрил доклад, отрицающий геноцид в городе Сребреница 1995 года, когда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

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