Прем'єр Франції: Якщо ми підтримуватимемо українців, вони продовжать триматися

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід і далі підтримувати Україну.

Про це він сказав у інтерв’ю BFMTV, пише "Європейська правда".

Атталь дав інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти Росії, і пояснив, чому це необхідно французам.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – сказав глава уряду Франції.

"Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", – додав французький прем’єр, згадавши, зокрема, продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.

Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді Атталя щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Раніше Атталь, суголосно з президентом Макроном, заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ в Україну.

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