Премьер Франции: Если мы будем поддерживать украинцев, они продолжат держаться

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной, поэтому следует и дальше поддерживать Украину.

Об этом он сказал в интервью BFMTV, пишет "Европейская правда".

Атталь дал интервью по поводу своего 100-дневного пребывания в должности. Он заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину против России, и объяснил, почему это необходимо французам.

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", – сказал глава правительства Франции.

"Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену", – добавил французский премьер, упомянув, в частности, продовольственную инфляцию и иммиграцию как потенциальные последствия, которые смогут ощутить на себе французские граждане.

Напомним, Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Франции – 12 марта проголосовала за одобрение доклада Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее Атталь, созвучно с президентом Макроном, заявил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет об отправке западных войск в Украину.

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