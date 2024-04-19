Сунак не хоче спекулювати про атаку Ізраїлю та прагне "спокою у регіоні"

Прем'єр Британії Ріші Сунак прокоментував атаку Ізраїлю цієї ночі, яка була спрямована на об'єкти на території Ірану.

Про це він сказав на пресконференції в Лондоні, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Глава британського уряду відзначив, що ситуація розвивається, тому "було б неправильно спекулювати, поки факти не стануть більш ясними".

"Ми працюємо над підтвердженням деталей разом із союзниками", – сказав Сунак.

Він наголосив, що Лондон засудив "безрозсудний і небезпечний" ракетний обстріл Іраном Ізраїлю в минулу суботу, і Ізраїль має право на самооборону.

"Але, як я сказав прем’єр-міністру Нетаньягу під час розмови з ним минулого тижня – і взагалі – значна ескалація у нічиїх інтересах. Ми хочемо, щоб у всьому регіоні панував спокій", – зазначив Сунак.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.