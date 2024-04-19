ЗМІ: Британія прагне розширити обмін розвідданими з союзниками щодо втручання у вибори

Велика Британія прагне розширити обмін розвідувальними даними про втручання у вибори за межі своїх союзників по G7, адже цього року вибори проходять у багатьох країнах світу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми словами, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак наполягає на тому, щоб країни "Групи семи" та інші європейські союзники активізували обмін інформацією між своїми розвідувальними службами про спроби ворожих країн поширювати дезінформацію та зривати вибори.

Співрозмовник агентства заявив, що країни G7 готують спільні дії, які виходять за межі попередніх попереджень, щоб протистояти іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню, з особливим акцентом на виборах.

У матеріалі йдеться, що вони прагнуть надати підтримку країнам, що не входять до G7, включно з Балканами, де існують побоювання щодо потенційного втручання Росії.

Спроба створити цю "демократичну коаліцію" відбувається у той час, коли близько 2 мільярдів виборців мають проголосувати у 2024 році в більш ніж 50 країнах, зокрема в США та, можливо, Великій Британії. Також відбудуться вибори до Європарламенту.

Західні уряди дедалі більше занепокоєні можливістю впливу на виборців за допомогою дезінформації, в тому числі голосових і фотофейків у соцмережах.

Занепокоєння у США та Великій Британії зосереджене навколо потенційної можливості для РФ або інших супротивників вжити ворожих дій в інших частинах світу, якщо Вашингтон та Лондон будуть заклопотані потенційною передачею влади. Китай також перебуває в полі їхньої уваги, зазначає Bloomberg.

Росія працює над тим, щоб підірвати підтримку України з боку США напередодні виборів, водночас китайські кампанії впливу спрямовані на те, щоб розділити американців та підірвати їхню віру в демократію, як показало дослідження, що провела корпорація Microsoft та оприлюднила у середу.

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до російської дезінформації.

Перед цим міністр у справах Європи уряду Франції Жан-Ноель Барро поскаржився на пропаганду та дезінформацію, яка атакує його країну напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

У лютому французький орган протидії іноземному впливу заявив про викриття спецоперації Росії під назвою Portal Kombat, у межах якої мережа російських вебсайтів поширювала на Заході кремлівську пропаганду про війну в Україні.