СМИ: Британия стремится расширить обмен разведданными с союзниками по вмешательству в выборы

Великобритания стремится расширить обмен разведывательными данными о вмешательстве в выборы за пределы своих союзников по G7, ведь в этом году выборы проходят во многих странах мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак настаивает на том, чтобы страны "Группы семи" и другие европейские союзники активизировали обмен информацией между своими разведывательными службами о попытках враждебных стран распространять дезинформацию и срывать выборы.

Собеседник агентства заявил, что страны G7 готовят совместные действия, которые выходят за пределы предыдущих предупреждений, чтобы противостоять иностранным информационным манипуляциям и вмешательству, с особым акцентом на выборах.

В материале говорится, что они стремятся оказать поддержку странам, не входящим в "Группу семи", включая Балканы, где существуют опасения относительно потенциального вмешательства России.

Попытка создать эту "демократическую коалицию" происходит в то время, когда около 2 миллиардов избирателей должны проголосовать в 2024 году в более чем 50 странах, в частности в США и, возможно, Великобритании. Также состоятся выборы в Европарламент.

Западные правительства все больше обеспокоены возможностью влияния на избирателей с помощью дезинформации, в том числе голосовых и фотофейков в соцсетях.

Беспокойство в США и Великобритании сосредоточено вокруг потенциальной возможности для РФ или других противников предпринять враждебные действия в других частях мира, если Вашингтон и Лондон будут озабочены потенциальной передачей власти. Китай также находится в поле их внимания, отмечает Bloomberg.

Россия работает над тем, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны США накануне выборов, в то же время китайские кампании влияния направлены на то, чтобы разделить американцев и подорвать их веру в демократию, как показало исследование, которое провела корпорация Microsoft и обнародовала в среду.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германии нужно стать более устойчивой к российской дезинформации.

Перед этим министр по делам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро пожаловался на пропаганду и дезинформацию, которая атакует его страну накануне выборов в Европейский парламент в июне.

В феврале французский орган противодействия иностранному влиянию заявил о разоблачении спецоперации России под названием Portal Kombat, в рамках которой сеть российских веб-сайтов распространяла на Западе кремлевскую пропаганду о войне в Украине.