Пісторіус хоче, аби Німеччина стала стійкішою до дезінформації Росії
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до російської дезінформації.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час відвідування військового центру оперативного зв’язку в Майєні, повідомляє DW.
Міністр хотів би, аби російські кампанії з дезінформації розпізнавали на ранній стадії та публічно викривали
"Ми повинні стати стійкими, загалом як держава і як суспільство", – сказав Пісторіус, згідно з агенцією dpa.
Як він додав, Росія намагалася вплинути й на ухвалення політичних рішень у Німеччині.
"Путін також хотів би, і це постійні зусилля, вбити клин між нами і нашими союзниками та розділити вільні західні суспільства", – сказав Пісторіус.
Мета Росії – послабити підтримку України та посіяти недовіру до НАТО, додав міністр.
Напередодні міністр у справах Європи уряду Франції Жан-Ноель Барро поскаржився на пропаганду та дезінформацію, яка атакує його країну напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.
У лютому французький орган протидії іноземному впливу заявив про викриття спецоперації Росії під назвою Portal Kombat, у межах якої мережа російських вебсайтів поширювала на Заході кремлівську пропаганду про війну в Україні.