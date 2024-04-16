Франція "переповнена пропагандою та дезінформацією" перед виборами в ЄС – міністр

Міністр у справах Європи уряду Франції Жан-Ноель Барро поскаржився на пропаганду та дезінформацію, яка атакує його країну напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на саміті з питань технологій та штучного інтелекту, організованому виданням Politico.

За словами Барро, французькі спецслужби змушені давати раду хвилям дезінформації напередодні виборів у ЄС. Зловмисники створюють копії сайтів ЗМІ та офіційних органів влади, а в соціальних мережах нарощують активність фейкові акаунти.

"За останні шість тижнів не було жодного тижня без скоординованої дезінформаційної кампанії проти Франції", – додав французький міністр.

Приміром, у лютому французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM виявив сплановану дезінформаційну кампанію у Франції, Німеччині та Польщі, пов'язану з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну і виборами в ЄС.

А в червні минулого року французька влада викрила ще одну широкомасштабну російську дезінформаційну кампанію під назвою Doppleganger, спрямовану на підрив підтримки України з боку Заходу.

Нагадаємо також, що Єврокомісія закликала великі онлайн-платформи вжити заходів перед виборами до Європарламенту, щоб протидіяти поширенню неправдивої інформації і скоординованій роботі мереж ботів.