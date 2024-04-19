Норвегія надасть майже 6 млн євро на підтримку українських громадських організацій

Норвегія запустила нову грантову програму для українських громадських організацій та виділяє на неї майже 6 млн євро.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії, пише "Європейська правда".

На фінансування грантової програми для підтримки проєктів українських громадських організацій виділяють 70 млн крон – майже 6 млн євро.

У комюніке зауважили, що в Україні діє багато правозахисних, антикорупційних, гуманітарних та інших неурядових організацій, і саме українське громадянське суспільство було основним рушієм демократичних змін в країні за роки незалежності.

"Норвегія прагне підтримати роботу громадянського суспільства у їхніх зусиллях з покращення свободи та демократії в Україні… Підтримка українських установ та організацій дуже важлива для того, щоби Україна могла отримати успіх у війні з Росією, у відбудові, у впровадженні важливих реформ та боротьбі з корупцією", – зазначив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

У комюніке зауважили, що демократичні реформи, зміцнення верховенства права і посилення ролі громадянського суспільства сприятимуть і євроінтеграційним амбіціям України.

"Завдяки зусиллям громадських організацій українська влада впроваджувала більш прозорі та інклюзивні політики… Вони роблять внесок у політичні рішення, які ухвалюються. І саме цю роботу ми хочемо підтримати", – додав Ейде.

З його слів, дана програма розрахована на те, щоб бути доступнішою для організацій у невеликих містах та груп, які з тих чи інших причин маргіналізовані, тому що наявні донорські програми для ГО зосереджені переважно на невеликій кількості профільних організацій у Києві та інших великих містах, однією з причин чого є прописані донорами вимоги.

"Ми сподіваємося, що дана схема дозволить стимулювати розвиток і посилити місцеві ГО, зберігаючи при цьому дотримання адміністративних стандартів та вимог до контролю", – зазначив міністр.

Подавати заявки зможуть міжнародні, українські, норвезькі чи інші мережеві організації, самостійно чи як партнери у консорціумі. Партнерами можуть бути місцеві українські ГО чи групи, об'єднані спільним інтересом, як ініціативи за права жінок, профспілки, релігійні організації, незалежні медіа.

Фінансування заплановане на період з 2024 по 2027 рік, подаватися можна від 19 квітня до 19 червня 2024 року на сайті Norad (norad.no).

Нагадаємо, на початку тижня Еспен Барт Ейде приїздив в Україну, де відвідав Київ та Одесу. Під час візиту він повідомив, що Київ та Осло завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі лідерів країн, дата якої ще не визначена.

Також Норвегія анонсувала додаткові майже 64 млн євро на гуманітарну допомогу в Україні та Молдові за посередництва міжнародних організацій.