Норвегия предоставит почти 6 млн евро на поддержку украинских общественных организаций

Норвегия запустила новую грантовую программу для украинских общественных организаций и выделяет на нее почти 6 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии, пишет "Европейская правда".

На финансирование грантовой программы для поддержки проектов украинских общественных организаций выделяют 70 млн крон – почти 6 млн евро.

В коммюнике отметили, что в Украине действует много правозащитных, антикоррупционных, гуманитарных и других неправительственных организаций, и именно украинское гражданское общество было основным двигателем демократических изменений в стране за годы независимости.

"Норвегия стремится поддержать работу гражданского общества в их усилиях по улучшению свободы и демократии в Украине... Поддержка украинских учреждений и организаций очень важна для того, чтобы Украина могла получить успех в войне с Россией, в восстановлении, во внедрении важных реформ и борьбе с коррупцией", – отметил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

В коммюнике отметили, что демократические реформы, укрепление верховенства права и усиление роли гражданского общества будут способствовать и евроинтеграционным амбициям Украины.

"Благодаря усилиям общественных организаций украинская власть внедряла более прозрачные и инклюзивные политики... Они вносят вклад в политические решения, которые принимаются. И именно эту работу мы хотим поддержать", – добавил Эйде.

По его словам, данная программа рассчитана на то, чтобы быть доступной для организаций в небольших городах и групп, которые по тем или иным причинам маргинализированы, потому что имеющиеся донорские программы для ОО сосредоточены преимущественно на небольшом количестве профильных организаций в Киеве и других крупных городах, одной из причин чего являются прописанные донорами требования.

"Мы надеемся, что данная схема позволит стимулировать развитие и усилить местные ОО, сохраняя при этом соблюдение административных стандартов и требований к контролю", – отметил министр.

Подавать заявки смогут международные, украинские, норвежские или другие сетевые организации, самостоятельно или как партнеры в консорциуме. Партнерами могут быть местные украинские ОО или группы, объединенные общим интересом, как инициативы за права женщин, профсоюзы, религиозные организации, независимые медиа.

Финансирование запланировано на период с 2024 по 2027 год, подаваться можно с 19 апреля по 19 июня 2024 года на сайте Norad (norad.no).

Напомним, в начале недели Эспен Барт Эйде приезжал в Украину, где посетил Киев и Одессу. Во время визита он сообщил, что Киев и Осло завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече лидеров стран, дата которой еще не определена.

Также Норвегия анонсировала дополнительные почти 64 млн евро на гуманитарную помощь в Украине и Молдове при посредничестве международных организаций.