СМИ: Саммит НАТО в следующем году состоится в Гааге

Саммит Североатлантического альянса в 2025 году, скорее всего, будет принимать нидерландский город Гаага.

Об этом стало известно изданию De Telegraaf, публикацию которого приводит NL Times, сообщает "Европейская правда".

По данным источников издания, правительство Нидерландов выделило 75 миллионов евро на организацию саммита. Фактические расходы, вероятно, будут выше.

В прошлом году было объявлено, что Нидерланды впервые будут принимать саммит НАТО в 2025 году. Единственным вопросом оставалось, где состоится саммит – в Гааге или Амстердаме.

Официально решение еще не принято, но по информации источников Telegraaf, мероприятие все же состоится в Гааге.

В публикации указано, что потенциально нынешний глава правительства Нидерландов Марк Рютте может провести свой первый саммит на посту генерального секретаря НАТО в своем родном городе.

Марк Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Однако накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.

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