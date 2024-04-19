СМИ: Мужчина угрожает себя взорвать в посольстве Ирана в Париже

Во французском Париже мужчина пробрался в посольство Ирана и угрожает себя взорвать: при нем, вероятно, есть пояс со взрывчаткой и предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщает телеканал Europe 1 со ссылкой на источник в полиции, пишет "Европейская правда".

Мужчина находится в здании посольства с поясом со взрывчаткой и угрожает его взорвать.

Из соображений безопасности и по приказу префектуры полиции Парижа движение на близлежащих линиях метро приостановлено, а территория оцеплена.

По данным телеканала, именно из здания посольства связались с префектурой Парижа, чтобы сообщить о присутствии этого человека и попросить о привлечении полиции.

Вероятно, мужчина забаррикадировался в комнате в присутствии посла. Он имеет при себе предмет, который может быть гранатой.

Недавно глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

Кроме того, во Франции объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.