У США кажуть, що не долучалися до удару Ізраїлю по Ірану

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не залучалися у жодні операції на тлі повідомлень про те, що Ізраїль завдав удару по Ірану у відповідь на нещодавню атаку.

Заяву держсекретаря наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Раніше американський посадовець повідомив телеканалу, що Ізраїль вночі завдав удару по території Ірану. Три потужні вибухи пролунали біля великої військової бази в районі міста Ісфаган.

"Ми зосереджені на тому, на чому зосереджена G7, і знову ж таки, це відображено в нашій заяві і в нашій розмові, – це наша робота з деескалації напруженості", – сказав Блінкен.

Один зі співрозмовників телеканалу розповів, що у четвер США отримали попереднє повідомлення про ймовірний удар Ізраїлю, що має відбутися найближчими днями, але не схвалили ці наміри.

Замість цього вони намагалися дати зрозуміти, що вибір був виключно за Ізраїлем.

"Ми не були залучені", – сказав один американський посадовець.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

США закликали Ізраїль не відповідати на іранську атаку минулих вихідних, яку президент Джо Байден назвав "безпрецедентною".

Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.

Лідери ЄС на саміті 17 квітня також погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль.