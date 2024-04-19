В США говорят, что не участвовали в ударе Израиля по Ирану

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не привлекались ни в какие операции на фоне сообщений о том, что Израиль нанес удар по Ирану в ответ на недавнюю атаку.

Заявление госсекретаря приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Ранее американский чиновник сообщил телеканалу, что Израиль ночью нанес удар по территории Ирана. Три мощных взрыва прогремели возле крупной военной базы в районе города Исфахан.

"Мы сосредоточены на том, на чем сосредоточена G7, и опять же, это отражено в нашем заявлении и в нашем разговоре, – это наша работа по деэскалации напряженности", – сказал Блинкен.

Один из собеседников телеканала рассказал, что в четверг США получили предварительное сообщение о вероятном ударе Израиля, который должен состояться в ближайшие дни, но не одобрили эти намерения.

Вместо этого они пытались дать понять, что выбор был исключительно за Израилем.

"Мы не были вовлечены", – сказал один американский чиновник.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

США призвали Израиль не отвечать на иранскую атаку в минувшие выходные, которую президент Джо Байден назвал "беспрецедентной".

Соединенные Штаты и Великобритания 18 апреля совместно объявили о санкциях против Ирана в ответ на совершенный им массированный обстрел Израиля в минувшие выходные.

Лидеры ЕС на саммите 17 апреля также согласились Иран санкциями за атаку на Израиль.