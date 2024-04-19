Президент Литвы поспорил с главой МВД из-за подозреваемых в нападении на соратника Навального

Президент Литвы Гитанас Науседа поспорил с министром внутренних дел Агне Билотайте из-за задержания подозреваемых в нападении на Леонида Волкова – соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Билотайте раскритиковала решение Науседы проинформировать о задержании подозреваемых.

По ее словам, об этом должны были сообщить сотрудники правоохранительных органов, а не политики, поэтому заявления президента могли нанести вред расследованию.

"Остается сожалеть, что политики, публичные лица начинают говорить, не думая об ответственности, о том, что это может нанести вред расследованию и даже представлять опасность лицам, из-за которых все происходит", – сказала Билотайте.

В свою очередь Науседа заявил, что не дело руководительницы МВД указывать ему, что делать.

"Наверное, не дело госпожи Билотайте указывать мне, что я должен и чего не должен говорить... Это действительно не повредит расследованиям и процессам, потому что мы очень тщательно оценили, когда можем это сделать и когда это уже не скажется на качестве операции", – сказал литовский президент.

Недавно Науседа заявил, что в Польше задержали подозреваемых, причастных к нападению в Вильнюсе на Волкова.

Нападение на Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с приближением президентских "выборов" в России.

Предполагали, что нападение, вероятно, организовали через завербованное лицо.