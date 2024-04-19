У Польщі затримали підозрюваних у нападі на соратника Навального 

У Польщі затримали підозрюваних, причетних до нападу у Вільнюсі на Леоніда Волкова – соратника померлого російського опозиціонера Алексєя Навального .

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда".

Науседа нагадав, що місяць тому у Вільнюсі напали на помічника Навального Леоніда Волкова. Тепер, зазначив Науседа, у справі затримано підозрюваних, як уточнює LRT - затриманих двоє.

"Сьогодні я радий повідомити, що в Польщі затримали підозрюваних", – написав Науседа у своєму Twitter (Х).

Він подякував президенту Польщі Анджею Дуді, польським і литовським правоохоронним органам. "Разом застерігаємо організаторів злочину: не намагайтеся його повторити", – відзначив Науседа.

Невдовзі, після завершення процесуальних дій, ці особи будуть передані Литві, сказав він. Науседа не уточнив, коли це може статися. Він також не уточнив, хто ці особи і громадянами якої країни вони є.

Напад на Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Припускали, що напад, ймовірно, організували через завербовану особу.

Згодом стало відомо, що спеціальний підрозділ захищав кількох російських опозиціонерів у Литві під час президентських "виборів" у Росії в березні.