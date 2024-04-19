Зеленський розповів НАТО про потреби України: Patriot, боєприпаси, далекобійна зброя

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО заявив про необхідність посилення української ППО та заявив, що Україна потребує більшої військової підтримки для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував про останні ракетні удари РФ по українських містах та інфраструктурі, а також розповів, що загалом з початку року російські окупаційні війська випустили по Україні майже 1200 ракет, включаючи аеробалістичні, а також понад 1500 дронів "Шахед".

"Частину цієї погані нам вдалося нейтралізувати – збити. Але тільки частину, на жаль, меншу частину ракет, не всі "Шахеди", якими іранський режим поділився з Росією, і не всі 8500 керованих бомб", – зазначив він.

При цьому, за його словами, Росія вдалася до більш прорахованих масованих ударів, які руйнують енергетичну систему України.

Зеленський також вказав, що союзники допомогли Ізраїлю у відбитті масованої ракетної з боку Ірану.

"Ізраїль не залишився наодинці і майже 100% випущених по ньому засобів були нейтралізовані. Це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої бойової авіації – всього, що зараз працювало в небі Близького Сходу і зруйнувало не тільки іранські дрони і ракети, а й кілька небезпечних міфів", – сказав він.

Зокрема, Зеленський вказав, що один з таких міфів – це те, що дії членів НАТО на захист третьої країни від безпілотників і ракет втягують Альянс у війну, і що збиття дронів або ракет нібито може розглядатися як пряма конфронтація з армією, яка застосувала цю зброю.

"Для дій союзників на Близькому Сході не було необхідності активувати П'яту статтю, і союзники діяли разом, щоб захистити державу, яка не є членом Альянсу", – зауважив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не просить Захід відправляти своїх солдатів на поле бою – "українці тримають фронт самотужки, отримуючи військову допомогу".

" Україна просила і просить усіх вас підтримати наші дії достатньою кількістю зброї та снарядів – і це реалістичне прохання… Очевидно, що зараз, коли Росія має перевагу в повітрі і може покладатися на свій безпілотний і ракетний терор, наші можливості на землі, на жаль, обмежені. І ви показали, як це можна вирішити", – додав він.

Наостанок Зеленський сказав, що наразі Україна потребує щонайменше сім систем Patriot, мільйон артилерійських боєприпасів, далекобійної зброї, а також авіації.

При цьому він наголосив, що усі ці засоби мають бути доставлені якнайшвидше.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени Альянсу оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.