Зеленский рассказал НАТО о потребностях Украины: Patriot, боеприпасы, дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина-НАТО заявил о необходимости усиления украинской ПВО и заявил, что Украина нуждается в большей военной поддержке для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил о последних ракетных ударах РФ по украинским городам и инфраструктуре, а также рассказал, что всего с начала года российские оккупационные войска выпустили по Украине почти 1200 ракет, включая аэробаллистические, а также более 1500 дронов "Шахед".

"Часть этой дряни нам удалось нейтрализовать – сбить. Но только часть, к сожалению, меньшую часть ракет, не все "Шахеды", которыми иранский режим поделился с Россией, и не все 8500 управляемых бомб", – отметил он.

При этом, по его словам, Россия прибегла к более просчитанным массированным ударам, которые разрушают энергетическую систему Украины.

Зеленский также указал, что союзники помогли Израилю в отражении массированного ракетного со стороны Ирана.

"Израиль не остался в одиночестве и почти 100% выпущенных по нему средств были нейтрализованы. Это убедительная эффективность воздушного щита стран НАТО, вашей противовоздушной обороны, вашей боевой авиации – всего, что сейчас работало в небе Ближнего Востока и разрушило не только иранские дроны и ракеты, но и несколько опасных мифов", – сказал он.

В частности, Зеленский указал, что один из таких мифов – это то, что действия членов НАТО в защиту третьей страны от беспилотников и ракет втягивают Альянс в войну, и что сбивание дронов или ракет якобы может рассматриваться как прямая конфронтация с армией, которая применила это оружие.

"Для действий союзников на Ближнем Востоке не было необходимости активировать Пятую статью, и союзники действовали вместе, чтобы защитить государство, которое не является членом Альянса", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не просит Запад отправлять своих солдат на поле боя – "украинцы держат фронт самостоятельно, получая военную помощь".

"Украина просила и просит всех вас поддержать наши действия достаточным количеством оружия и снарядов – и это реалистичная просьба... Очевидно, что сейчас, когда Россия имеет преимущество в воздухе и может полагаться на свой беспилотный и ракетный террор, наши возможности на земле, к сожалению, ограничены. И вы показали, как это можно решить", – добавил он.

В заключение Зеленский сказал, что сейчас Украина нуждается как минимум в семи системах Patriot, миллионе артиллерийских боеприпасов, дальнобойном оружии, а также авиации.

При этом он подчеркнул, что все эти средства должны быть доставлены как можно быстрее.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые члены Альянса объявили конкретные обязательствапо поставке дальнейшей военной помощи Украине.

Также Столтенберг говорил, что ожидает новых объявлений о поддержке Украине средствами противовоздушной обороны в ближайшее время.