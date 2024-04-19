У першому кримінальному суді над Трампом завершили відбір присяжних

У суді округу Мангеттен міста Нью-Йорк 19 квітня завершили відбір усіх вісімнадцятьох присяжних – 12 основних і шістьох запасних – для першого кримінального процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про "порногроші".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Суддя, адвокати Трампа і прокурори Манхеттену перевірили майже 200 потенційних присяжних. Відбір присяжних тривав чотири дні та ускладнювався зв'язками Трампа з Нью-Йорком і висвітленням процесу у ЗМІ.

Серед іншого, близько 50 людей узяли самовідвід, висловивши сумнів, що можуть бути "справедливими і неупередженими" до Трампа. Частину забракував суддя за колишні критичні дописи проти експрезидента в соцмережах.

Відбір присяжних означає, що вступні промови обвинувачення та захисту можуть розпочатися вже вранці в понеділок, 22 квітня, а незабаром після цього заслуховуватимуть свідків. Першим слово нададуть прокурорам.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

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