В первом уголовном суде над Трампом завершили отбор присяжных

В суде округа Манхэттен города Нью-Йорк 19 апреля завершили отбор всех восемнадцати присяжных – 12 основных и шесть запасных – для первого уголовного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о "порноденьгах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Судья, адвокаты Трампа и прокуроры Манхэттена проверили почти 200 потенциальных присяжных. Отбор присяжных длился четыре дня и осложнялся связями Трампа с Нью-Йорком и освещением процесса в СМИ.

Среди прочего, около 50 человек взяли самоотвод, выразив сомнение, что могут быть "справедливыми и беспристрастными" к Трампу. Часть забраковал судья за прежние критические сообщения против экс-президента в соцсетях.

Отбор присяжных означает, что вступительные речи обвинения и защиты могут начаться уже утром в понедельник, 22 апреля, а вскоре после этого будут заслушивать свидетелей. Первым слово предоставят прокурорам.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

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