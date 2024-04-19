В первом уголовном суде над Трампом завершили отбор присяжных
В суде округа Манхэттен города Нью-Йорк 19 апреля завершили отбор всех восемнадцати присяжных – 12 основных и шесть запасных – для первого уголовного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о "порноденьгах".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.
Судья, адвокаты Трампа и прокуроры Манхэттена проверили почти 200 потенциальных присяжных. Отбор присяжных длился четыре дня и осложнялся связями Трампа с Нью-Йорком и освещением процесса в СМИ.
Среди прочего, около 50 человек взяли самоотвод, выразив сомнение, что могут быть "справедливыми и беспристрастными" к Трампу. Часть забраковал судья за прежние критические сообщения против экс-президента в соцсетях.
Отбор присяжных означает, что вступительные речи обвинения и защиты могут начаться уже утром в понедельник, 22 апреля, а вскоре после этого будут заслушивать свидетелей. Первым слово предоставят прокурорам.
Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.
Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.
Читайте также обзор уголовных обвинений, выдвинутых против экс-президента США.