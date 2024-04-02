Уряд Греції пообіцяв допомогу своїм островам на тлі сплеску прибуття мігрантів

Консервативний уряд Греції пообіцяв у понеділок надати додаткову фінансову допомогу і більше персоналу, щоб допомогти острову Крит і його крихітному сусіду Гавдосу впоратися з різким збільшенням прибуття мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В останні місяці на островах Крит і Гавдос, на крайньому півдні Греції і Європи, спостерігається безпрецедентний сплеск потоків мігрантів, переважно з Єгипту, Пакистану і Афганістану.

За даними грецької берегової охорони, з січня на обидва острови прибули понад 1180 мігрантів, у порівнянні з 686 за весь 2023 рік. Ні на Гавдосі, ні на Криті немає пунктів прийому мігрантів.

"Крит не залишиться на самоті, а тим більше Гавдос, який є дуже маленьким островом з невеликою кількістю постійних мешканців", – заявив міністр міграції Дімітріс Кайрідіс після відвідин обох островів.

"Ми тут, щоб допомогти місцевій громаді. Ресурси та засоби для цього є", – додав він.

Донедавна мігранти віддавали перевагу островам на сході біля Туреччини, а не Криту і Гавдосу.

Нагадаємо, напередодні берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

У середині березня біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 22 особи.