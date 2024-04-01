Біля берегів Греції врятували 74 мігрантів у дерев'яному човні

Берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Човен виявили на південь від невеликого грецького острова Гавдос.

Патрульний катер грецької берегової охорони доставив 73 чоловіків і одну жінку на острів Крит.

На Гавдос і південне узбережжя Криту в останні місяці прибуває все більше мігрантів. У кількох випадках берегова охорона заявила, що вони перетнули Середземне море зі східного лівійського порту Тобрук, заплативши бандам контрабандистів до 5 тисяч доларів за особу.

Наплив мігрантів спричинив тиск на владу Гавдоса. Площа цього острова становить близько 29 квадратних кілометрів, а в міжсезоння на ньому проживає лише кілька десятків мешканців.

Минулого тижня іспанська берегова охорона врятувала з двох дерев'яних човнів біля Канарських островів 124 мігрантів.

Перед цим біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

До цього стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.