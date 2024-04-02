Правительство Греции пообещало помощь своим островам на фоне всплеска прибытия мигрантов

Консервативное правительство Греции пообещало в понедельник предоставить дополнительную финансовую помощь и больше персонала, чтобы помочь острову Крит и его крошечному соседу Гавдосу справиться с резким увеличением прибытия мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В последние месяцы на островах Крит и Гавдос, на крайнем юге Греции и Европы, наблюдается беспрецедентный всплеск потоков мигрантов, преимущественно из Египта, Пакистана и Афганистана.

По данным греческой береговой охраны, с января на оба острова прибыло более 1180 мигрантов, по сравнению с 686 за весь 2023 год. Ни на Гавдосе, ни на Крите нет пунктов приема мигрантов.

"Крит не останется в одиночестве, а тем более Гавдос, который является очень маленьким островом с небольшим количеством постоянных жителей", – заявил министр миграции Димитрис Кайридис после посещения обоих островов.

"Мы здесь, чтобы помочь местной общине. Ресурсы и средства для этого есть", – добавил он.

До недавнего времени мигранты отдавали предпочтение островам на востоке возле Турции, а не Криту и Гавдосу.

Напомним, накануне береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

В середине марта у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.