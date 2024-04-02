Поблизу Гельсінкі сталася стрілянина у школі, є постраждалі

У вівторок вранці в школі фінського міста Вантаа неподалік Гельсінкі сталася стрілянина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Поліція була направлена на місце події близько 9:08.

Правоохоронці попросили перехожих триматися подалі від цього району, а мешканцям порадили не відчиняти двері невідомим особам.

За даними ситуаційного центру поліції, підозрюваного затримано, на місці події є постраждалі. Їхню кількість поки не уточнюють.

За даними газети, о 10:20 ранку на місці події було багато поліції і працівників служб. Поліція перекрила шкільне подвір'я, тому потрапити туди було неможливо.

У школі Viertola навчається близько 800 учнів. Крім того, там працює близько 90 осіб.

У школі є два навчальні пункти: "Ліляті" та "Йокіранта".

За словами очевидця, місце події, схоже, є навчальним пунктом "Йокіранта", оскільки, за його спостереженнями, вранці там були поліцейські машини і карети швидкої допомоги.

За словами очевидця, дві машини швидкої допомоги та поліцейські машини виїхали з місця події близько десятої години.

Нагадаємо, у лютому п'ятеро людей отримали поранення внаслідок інциденту, що стався у школі в західнонімецькому місті Вупперталь, один підозрюваний був заарештований.

У листопаді у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.