Недалеко от Хельсинки произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

Во вторник утром в школе финского города Вантаа неподалеку от Хельсинки произошла стрельба.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Полиция была направлена на место происшествия около 9:08. Правоохранители попросили прохожих держаться подальше от этого района, а жителям посоветовали не открывать двери неизвестным.

По данным ситуационного центра полиции, подозреваемый задержан, на месте происшествия есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.

По данным газеты, в 10:20 утра на месте происшествия было много полиции и работников экстренных служб. Полиция перекрыла школьный двор, поэтому попасть туда было невозможно.

В школе учатся около 800 учеников и работают около 90 человек. В учебном заведении есть два учебных корпуса: "Лилятеен" и "Йокираннан".

По словам очевидца, место происшествия, похоже, является учебным корпусом "Йокираннан", поскольку, по его наблюдениям, утром там были полицейские машины и кареты скорой помощи.

По словам очевидца, две машины скорой помощи и полицейские машины выехали с места происшествия около десяти часов.

Напомним, в феврале пять человек получили ранения в результате инцидента, произошедшего в школе в западногерманском городе Вупперталь, один подозреваемый был арестован.

В ноябре в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.