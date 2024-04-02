В Финляндии сообщили о гибели одного ребенка в результате стрельбы, которая произошла во вторник утром в школе города Вантаа под Хельсинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Согласно сообщению полиции, жертва скончалась на месте происшествия. Двое учеников шестого класса школы получили серьезные ранения в результате стрельбы.

Полиция расследует стрельбу как убийство и два покушения на убийство.

Подозреваемый в совершении преступления – ученик школы. У него было огнестрельное оружие, которое сейчас находится в распоряжении полиции.

По данным полиции, пистолет был лицензирован, а лицензия на оружие принадлежала близкому родственнику подозреваемого.

Жертвам и подозреваемому по 12 лет, и полиция считает, что они учились в одном классе. По данным полиции, все они – финны, и ничто в их прошлом не указывает на возможные мотивы преступления.

На этом этапе расследования не было обнаружено никаких связей с бандитизмом.

На предварительном допросе подозреваемый признался в содеянном. Полиции не было известно о каких-либо признаках того, что подозреваемый планировал нападение.

Пока нет никаких признаков того, что в деле есть более одного подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы ранены трое учеников школы.