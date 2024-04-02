Стрілянину у фінській школі влаштував 12-річний учень, троє поранених – його ровесники

В результаті стрілянини у початковій школі фінського міста Вантаа поблизу Гельсінки поранення дістали троє 12-річних школярів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За даними поліції, затриманий підозрюваний є учнем школи.

Поліція не коментує, яка саме зброя була застосована під час інциденту, але це була вогнепальна зброя.

Поліція не коментує характер поранень, отриманих постраждалими. Відомо, що постраждалі є також 12-річними учнями школи.

Правоохоронці наразі з'ясовують, чи причетні до справи інші сторони.

За словами очевидців, інцидент зі стріляниною стався на території початкової школи.

В даний час учні все ще перебувають у класах, а до школи вже прибуло кілька десятків батьків дітей, з ними спілкується поліція.

Поліція обіцяє протягом дня виступити з пресконференцією щодо цього інциденту.

Нагадаємо, у лютому п'ятеро людей отримали поранення внаслідок інциденту, що стався у школі в західнонімецькому місті Вупперталь, один підозрюваний був заарештований.

У листопаді у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.