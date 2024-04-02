Зеленський про Спецтрибунал: Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, де заявив, що справедливість – це те, з чого може початися рух до безпечного миру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, саме справедливість повертає відчуття безпеки життю, яке було захищене силою зброї, а правосуддя повертає відчуття передбачуваності у всі глобальні відносини.

"Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме правосуддя може це забезпечити", – зазначив глава держави.

Він зауважив, що хоча різні міста і села України поступово відновлюються, в кожному з них є однакове для всіх відчуття того, що попереду ще багато роботи саме заради справедливості.

"Щоб зло нарешті програло і... на полі бою, і щоб люди відчули це переконливо у своїх серцях. Щоб кожен, хто прийде до влади в Росії після Путіна, знав, що справедливість сильніша за кремлівські стіни. Тільки наша спільна робота може це забезпечити", – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що цінує лідерство Нідерландів у просуванні ідеї створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії та водночас вдячний усім країнам, лідерам, організаціям, громадським діячам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу з розслідування російських воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.

"Я впевнений, що діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна та працює над відновленням повної справедливості стосовно всіх, хто постраждав від цієї війни, – як дорослих, так і дітей – важлива для всього світу", – додав він.

Глава держави вказав, що починає працювати Реєстр збитків, та назвав вкрай важливим, що вже цього року створять комісію з розгляду претензій та компенсаційний фонд, як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

"Я закликаю всіх вас не відхилятися від нашої спільної лінії – лінії справедливості. І прошу не збавляти темпів. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб правосуддя було сильним... та надало реальної сили нашій спільній безпеці – безпеці від агресії та терору", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали блок про відповідальність Росії в безпековій угоді з Нідерландами "найсильнішим" серед усіх вже підписаних двосторонніх угод, у ньому йдеться у тому числі про Спецтрибунал щодо агресії Росії у Гаазі.

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а також інтерв'ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.