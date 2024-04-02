Зеленский о Спецтрибунале: Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, где заявил, что справедливость – это то, с чего может начаться движение к безопасному миру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия, а правосудие возвращает ощущение предсказуемости во все глобальные отношения.

"Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно правосудие может это обеспечить", – отметил глава государства.

Он отметил, что хотя разные города и села Украины постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть одинаковое для всех ощущение того, что впереди еще много работы именно ради справедливости.

"Чтобы зло наконец проиграло... на поле боя, и чтобы люди почувствовали это убедительно в своих сердцах. Чтобы каждый, кто придет к власти в России после Путина, знал, что справедливость сильнее кремлевских стен. Только наша совместная работа может это обеспечить", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что ценит лидерство Нидерландов в продвижении идеи создания Спецтрибунала по преступлению российской агрессии и в то же время благодарен всем странам, лидерам, организациям, общественным деятелям, представителям юридического сообщества, которые поддерживают глобальную работу по расследованию российских военных преступлений и привлечению виновных к ответственности.

"Я уверен, что деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над восстановлением полной справедливости для всех, кто пострадал от этой войны, – как взрослых, так и детей – важна для всего мира", – добавил он.

Глава государства указал, что начинает работать Реестр ущерба, и назвал крайне важным, что уже в этом году создадут комиссию по рассмотрению претензий и компенсационный фонд, как ключевые элементы запланированного механизма возмещения ущерба.

"Я призываю всех вас не отклоняться от нашей общей линии – линии справедливости. И прошу не сбавлять темпов. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы правосудие было сильным... и придало реальной силы нашей общей безопасности – безопасности от агрессии и террора", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в Офисе президента назвали блок об ответственности России в соглашении по безопасности с Нидерландами "самым сильным" среди всех уже подписанных двусторонних соглашений, в нем говорится в том числе о Спецтрибунале по агрессии России в Гааге.

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а также интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.