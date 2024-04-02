У конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі беруть участь 57 країн
У конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить в Гаазі, беруть участь 57 країн.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
Кулеба розповів про свій виступ на конференції і наголосив на необхідності справедливості для українців негайно.
"У своєму виступі на відкритті конференції 57 країн світу "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я підкреслив, що українці потребують справедливості вже зараз. Не у віддаленому майбутньому", – зазначив міністр.
Він поінформував про "відчутні результати" за чотирма напрямками, серед яких:
- початок роботи Реєстру збитків;
- створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України;
- видача Міжнародним кримінальним судом перших чотирьох ордерів на арешт, зокрема глави Кремля Владіміра Путіна;
- перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.
"Попереду ще багато роботи. Однак перші кроки показують, що правосуддя за російську агресію та подальші злодіяння неминуче", – підкреслив Кулеба.
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а також інтерв'ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.