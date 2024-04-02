У конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі беруть участь 57 країн

У конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить в Гаазі, беруть участь 57 країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів про свій виступ на конференції і наголосив на необхідності справедливості для українців негайно.

"У своєму виступі на відкритті конференції 57 країн світу "Відновлення справедливості для України" в Гаазі я підкреслив, що українці потребують справедливості вже зараз. Не у віддаленому майбутньому", – зазначив міністр.

Він поінформував про "відчутні результати" за чотирма напрямками, серед яких:

початок роботи Реєстру збитків ;

; створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України;

видача Міжнародним кримінальним судом перших чотирьох ордерів на арешт , зокрема глави Кремля Владіміра Путіна;

, зокрема глави Кремля Владіміра Путіна; перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Попереду ще багато роботи. Однак перші кроки показують, що правосуддя за російську агресію та подальші злодіяння неминуче", – підкреслив Кулеба.

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а також інтерв'ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.