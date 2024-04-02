В конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге принимают участие 57 стран

В конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит во вторник в Гааге и обсуждает правосудие за российскую агрессию, принимают участие 57 стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал о своем выступлении на конференции и отметил необходимость справедливости для украинцев немедленно.

"В своем выступлении на открытии конференции 57 стран мира "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге я подчеркнул, что украинцы нуждаются в справедливости уже сейчас. Не в отдаленном будущем", – отметил министр.

Он проинформировал об "ощутимых результатах" по четырем направлениям, среди которых:

начало работы Реестра ущерба ;

; создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины;

выдача Международным уголовным судом первых четырех ордеров на арест, в частности главы Кремля Владимира Путина;

в частности главы Кремля Владимира Путина; первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Впереди еще много работы. Однако первые шаги показывают, что правосудие за российскую агрессию и дальнейшие злодеяния неизбежно", – подчеркнул Кулеба.

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а также интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.