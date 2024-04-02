Норвегия хочет увеличить количество призывников

Норвегия намерена увеличить количество призывников с нынешних девяти тысяч до 13 500.

Об этих планах объявило правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил необходимость "иметь достаточно людей с нужными навыками в нужное время".

"В будущем нам понадобится больше людей с профессиональным военным опытом", – отметил министр.

По его словам, количество призывников на срочную службу в вооруженных силах страны ежегодно постепенно будет увеличиваться.

Глава Минобороны также заявил о миллионных инвестициях в объект Вооруженных сил Норвегии в Тернингмоене, к северу от Осло, где будут собирать всех новобранцев. Он не уточнил, сколько именно потратит Норвегия.

Норвежские СМИ подтвердили, что цель – достичь количества в 13 500 призывников к 2036 году.

Недавно соседняя с Норвегией Дания заявила, что хочет увеличить количество молодых людей, которые проходят военную службу, распространив призыв на женщин и увеличив время службы с четырех до 11 месяцев.

В Норвегии также намерены достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.