Австрія посилить перевірки в прикордонних районах після легалізації канабісу в Німеччині

Австрія посилить поліцейські перевірки на кордоні з Німеччиною після того, як сусідня країна легалізувала рекреаційне використання канабісу.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Австрія не планує наслідувати приклад Німеччини і заявляє, що прагне запобігти будь-якій транскордонній торгівлі канабісом.

"Поліція проводитиме посилені перевірки, особливо в прикордонних районах, щоб вилучити з обігу речовини, що викликають звикання, а також виявити водіїв під впливом наркотиків", – заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

У МВС Австрії заявили, що у перевірках будуть залучені поліцейські в цивільному одязі і фахівці з регіональних транспортних департаментів, які навчені розпізнавати симптоми наркотичного сп'яніння.

З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

У німецькому суспільстві немає єдиної думки щодо такого кроку: останнє опитування YouGov показало, що близько 47% респондентів частково або повністю підтримують його, тоді як 42% – частково або повністю відкидають.