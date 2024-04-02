Австрия усилит проверки в приграничных районах после легализации каннабиса в Германии

Австрия усилит полицейские проверки на границе с Германией после того, как соседняя страна легализовала рекреационное использование каннабиса.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Австрия не планирует последовать примеру Германии и заявляет, что стремится предотвратить любую трансграничную торговлю каннабисом.

"Полиция будет проводить усиленные проверки, особенно в приграничных районах, чтобы изъять из оборота вещества, вызывающие привыкание, а также выявить водителей под воздействием наркотиков", – заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

В МВД Австрии заявили, что в проверках будут задействованы полицейские в гражданской одежде и специалисты из региональных транспортных департаментов, которые обучены распознавать симптомы наркотического опьянения.

С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В немецком обществе нет единого мнения относительно такого шага: последний опрос YouGov показал, что около 47% респондентов частично или полностью поддерживают его, тогда как 42% – частично или полностью отвергают.