Британія і США домовилися співпрацювати у передових випробуваннях штучного інтелекту

Велика Британія і Сполучені Штати підписали угоду про співпрацю у тестуванні передових розробок штучного інтелекту для оцінки їхньої безпечності.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Угода, підписана 1 квітня, передбачає, що Штати і Британія разом будуть розробляти надійні методи для оцінки безпечності інструментів штучного інтелекту і систем у їхній основі.

Британська міністерка з питань технологій Мішель Донелан зазначила, що врегулювання інструментів штучного інтелекту з метою мінімізувати їхні ризики стане провідним викликом для сучасного покоління, і для цього вкрай важливо співпрацювати.

Вважається, що це перша подібна двостороння угода.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що ця угода допоможе урядам краще розібратися в існуючих системах штучного інтелекту і передбачити та усунути можливі ризики.

"Наше партнерство засвідчує, що ми не втікаємо від цих занепокоєнь, а біжимо їм назустріч", – сказала вона.

Нагадаємо, у березні 2024 року Європарламент ухвалив перший у світі акт, який регулює розробку та використання штучного інтелекту – Закон ЄС про штучний інтелект (AI Act). Цей акт ще має бути схвалений Європейською радою і повністю набуде чинності через 24 місяці.

Детально про це – у статті "Обійти США та Китай".