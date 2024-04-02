Британія і США домовилися співпрацювати у передових випробуваннях штучного інтелекту
Велика Британія і Сполучені Штати підписали угоду про співпрацю у тестуванні передових розробок штучного інтелекту для оцінки їхньої безпечності.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
Угода, підписана 1 квітня, передбачає, що Штати і Британія разом будуть розробляти надійні методи для оцінки безпечності інструментів штучного інтелекту і систем у їхній основі.
Британська міністерка з питань технологій Мішель Донелан зазначила, що врегулювання інструментів штучного інтелекту з метою мінімізувати їхні ризики стане провідним викликом для сучасного покоління, і для цього вкрай важливо співпрацювати.
Вважається, що це перша подібна двостороння угода.
Міністерка торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що ця угода допоможе урядам краще розібратися в існуючих системах штучного інтелекту і передбачити та усунути можливі ризики.
"Наше партнерство засвідчує, що ми не втікаємо від цих занепокоєнь, а біжимо їм назустріч", – сказала вона.
Нагадаємо, у березні 2024 року Європарламент ухвалив перший у світі акт, який регулює розробку та використання штучного інтелекту – Закон ЄС про штучний інтелект (AI Act). Цей акт ще має бути схвалений Європейською радою і повністю набуде чинності через 24 місяці.
Детально про це – у статті "Обійти США та Китай".