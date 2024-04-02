Британия и США договорились сотрудничать в передовых испытаниях искусственного интеллекта

Великобритания и Соединенные Штаты подписали соглашение о сотрудничестве в тестировании передовых разработок искусственного интеллекта для оценки их безопасности.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Соглашение, подписанное 1 апреля, предусматривает, что Штаты и Великобритания вместе будут разрабатывать надежные методы для оценки безопасности инструментов искусственного интеллекта и систем в их основе.

Британская министр по вопросам технологий Мишель Донелан отметила, что урегулирование инструментов искусственного интеллекта с целью минимизировать их риски станет ведущим вызовом для современного поколения, и для этого крайне важно сотрудничать.

Считается, что это первое подобное двустороннее соглашение.

Министр торговли США Джина Раймондо отметила, что соглашение поможет правительствам лучше разобраться в существующих системах искусственного интеллекта и предусмотреть и устранить возможные риски.

"Наше партнерство показывает, что мы не убегаем от этих беспокойств, а бежим им навстречу", – сказала она.

Напомним, в марте 2024 года Европарламент принял первый в мире акт, регулирующий разработку и использование искусственного интеллекта – Закон ЕС об искусственном интеллекте (AI Act). Закон еще должен быть одобрен Европейским советом и полностью вступит в силу через 24 месяца.

Подробно об этом – в статье "Обойти США и Китай".