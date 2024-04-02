У Румунії сильний буревій пошкодив дерева й авто та вплинув на роботу портів

Через сильний вітер у багатьох районах Румунії пошкоджені дерева, авто й будинки, обмежували роботу чорноморських портів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Найбільше викликів екстрені служби отримали у Бухаресті, там нарахували щонайменш 30 повалених дерев. Всього пошкодження зафіксовані у 13 жудцях – вітер повалив дерева, рекламні конструкції, пошкодив елементи покрівель; від падіння різних об’єктів пошкоджені 16 автомобілів.

У деяких населених пунктах споживачі залишилися без світла. Загальну кількість відключень не наводять, але лише на території жудця Вранча знеструмлені понад 13 тисяч споживачів.

На території жудця Прахова, що під Бухарестом, через падіння дерев довелося тимчасово зупинити залізничний рух.

У всіх чорноморських портах призупиняли вантажні роботи і скасували пороми до Болгарії.

Попередження про сильний вітер було оголошене на період з 8 до 18 години 2 квітня на території близько 20 районів та у столиці.

Нагадаємо, на півдні Польщі у понеділок через буревій загинули п’ятеро людей, на яких впали дерева.

Минулого літа від сильних ураганів постраждали багато країн Європи, у тому числі Хорватія та Литва. Вчені припускають, що через зміну клімату екстремальні погодні явища стануть частішими, ніж були досі.