В Румынии сильный ураган повредил деревья и авто и повлиял на работу портов

Из-за сильного ветра во многих районах Румынии повреждены деревья, авто и дома, ограничивали работу черноморских портов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Больше всего вызовов экстренные службы получили в Бухаресте, там насчитали по меньшей мере 30 поваленных деревьев. Всего повреждения зафиксированы в 13 населенных пунктах – ветер повалил деревья, рекламные конструкции, повредил элементы кровель; от падения различных объектов повреждены 16 автомобилей.

В некоторых населенных пунктах потребители остались без света. Общее количество отключений не приводят, но только на территории жудца Вранча обесточены более 13 тысяч потребителей.

На территории жудца Прахова, что под Бухарестом, из-за падения деревьев пришлось временно остановить железнодорожное движение.

Во всех черноморских портах приостанавливали грузовые работы и отменили паромы в Болгарию.

Предупреждение о сильном ветре было объявлено на период с 8 до 18 часов 2 апреля на территории около 20 районов и в столице.

Напомним, на юге Польши в понедельник из-за урагана погибли пять человек, на которых упали деревья.

Прошлым летом от сильных ураганов пострадали многие страны Европы, в том числе Хорватия и Литва. Ученые предполагают, что из-за изменения климата экстремальные погодные явления станут более частыми, чем были до сих пор.