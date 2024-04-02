Біля берегів Греції врятували групу мігрантів з пошкодженого човна

Грецька берегова охорона врятувала групу з 29 мігрантів з пошкодженого човна в Середземному морі на південь від Криту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У береговій охороні розповіли, що човен виявило торгове судно поблизу невеликого острова Гавдос після того, як пасажири подали сигнал лиха.

Мігрантів доставили на південь Криту. Наразі немає інформації про стан їхнього здоров'я, національність або місця їхньої відправки.

Цього року на південному Криті і на Гавдосі спостерігається значне збільшення прибуття мігрантів. Більшість з них вирушають зі східного лівійського порту Тобрук.

За даними Організації Об'єднаних Націй, цьогоріч до цього регіону дісталися понад 1200 осіб. Загалом до Греції з початку року прибуло 9600 осіб.

Нагадаємо, напередодні берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

В уряді Греції пообіцяли надати додаткову фінансову допомогу і більше персоналу, щоб допомогти острову Крит і його крихітному сусіду Гавдосу впоратися з різким збільшенням прибуття мігрантів.